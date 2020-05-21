جامعة أسيوط تخصص 8 أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من الخارج للمنيا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تخصيص 8 أتوبيسات من التابعيين للجامعة لنقل المصريين العائدين من الخارج من مطار أسيوط الدولى إلى الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بمحافظة المنيا حيث مقر إقامتهم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تكوين جبهة واحدة قوية لصد هجوم فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين المواطنين والحد من تداعياته السلبية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تسهيل استقبال المصريين العائدين من الخارج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن وفي إطار خطة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي التى تم بمقتضاها تعاون عدد من الجامعات المصرية وتسخير ما تملكه من إمكانيات من مباني جامعية وأتوبيسات من أجل راحة العائدين والتيسير عليهم منذ لحظة استقبالهم بالمطار وحتى وصولهم إلى المقرات المخصصة لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأشار " الجمال "إلى تحرك الأتوبيسات اليوم الخميس من الجامعة حيث أقلت بالفعل مئات المصريين العائدين فور وصولهم إلى مطار أسيوط الدولى وتوجهت بهم إلى محافظة المنيا حيث مقر إقامتهم ومن المقرر عودة الأتوبيسات فى نفس اليوم فور انتهاء مأموريتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط مكافحة العدوى للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.