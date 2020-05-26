شكوى للأعلى الإعلام تطالب بالتحذير من مخاطر كورونا في فواصل المسلسلات

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى من الجمهور خلال الفترة الماضية عبر تطبيق "واتس آب" من خلال الرقم الذي خصصه المجلس لتلقي شكاوى الجمهور، وتنوعت الشكاوى ما بين هجوم على بعض المخالفات في البرامج والمسلسلات والإعلانات، فضلا عن طلبات بإدخال لغة الإشارة لأصحاب الهمم، فيما ترواحت باقي الشكاوى ما بين عدم الاهتمام الإعلامي بانتشار فيرس كورونا والتحذير من خطورته في الفواصل والتشديد على المواطنين لاتخاذ الاجراءات الاحترازية.

كما طالبت بعض الرسائل التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها بتجديد الخطاب الديني وأخرى تصدت لبعض صفحات السوشيال ميديا التي يتهمونها بأنها تروج لأكاذيب وشائعات فيما يتعلق بفيرس كورونا.

وتحدث أحد المشاهدين في رسالته للأعلى للإعلام قائلا: "تعلمون جيدا زيادة عدد الإصابات بالفيروس اليوم، وأعتقد أن الإعلام له دور كبير في ذلك لو حضراتكم تابعتم القنوات لا يوجد مسلسل أو برنامج مع كل هذه الفواصل الإعلانية لا يوجد فاصل ولو لدقيقة واحدة لتذكير الناس بخطر الفيروس وضرورة لبس الكمامة والجوانتي، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل، فرجاء التنبيه على القنوات بتخصيص ولو دقيقة مع كل فاصل أو حتى 30 ثانية ليذكروا المشاهدين بأخذ الحيطة والحذر".