القوى العاملة: 11 ألف عامل غير منتظم صرفوا 5 ملايين منحة الرئيس بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنَّ مديرية القوي العاملة بدمياط تابعت صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة.

وأضاف أن ما تم صرفه لهذه الفئة بدمياط، بلغ 5 ملايين 656 ألف جنيه لـ11 ألفا و313 مستحقا وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل ومن 26 إلى 30 من الشهر نفسه.

وقال إنه تم تعيين 142 شاباً، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بدمياط، كما بلغ عدد المسجلين لدى المكاتب في هذه الفترة 54 شاباً.

وأوضحت منى علي الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة في دمياط، خلال تقريرها، أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1071 عاملا بقيمة إجمالية 553 ألفا و 500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 4 أبريل وحتى 4 مايو.

وأضافت أنه تم شن حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالب ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ260 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.