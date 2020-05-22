توعية وتسويق.. بنك مصر يقدم دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك مصر إطلاق خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وذلك لمساعدتهم على التخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد يتعرضوا لها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

خدمات يقدمها بنك مصر لأصحاب المشروعات:

خدمات التوعية

- تشمل تقديم التوعية لكيفية تعامل أصحاب المشروعات مع العاملين.

- اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية التي اشترطتها الدولة في ظل إعادة عجلة الحياة والتعايش مع تلك الأوضاع منعًا للتكدس وانتشار الوباء بين العاملين.

- التعريف بكافة برامج المدفوعات الإلكترونية.

خدمات تسويقية

- تشجيع العملاء على التسويق والبيع الإلكتروني.

- تقديم خدمات التدريب التي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية عليه.

- مساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعد الاجتماعي الحالي كتدريب إدارة الأزمات وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات وكيفية التكيف مع تغيرات السوق.

- التدريب على الإنترنت البنكي للشركات.

خدمات شركاء الأعمال

- مساعدة العملاء على وصولهم للعملاء المستهدفين، وكذلك مع الموردين الأكثر احتياجًا لهم.

خدمة التحليل المالي

- الوقوف على السياسة المالية للمشروع.

- مساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حاليًا مما يؤدي إلى الوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

خدمات دراسات الجدوى

مساعدة العميل في تيسير حصوله على التمويل اللازم من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد لدى مؤسسات التمويل سواء مصرفية أو غير مصرفية.