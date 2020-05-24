بنك مصر يطلق برنامجا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مواجهة "كورونا"

قام بنك مصر بإطلاق خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لمساعدتهم فى التخفيف من حدة الآثار السلبية، التى قد يتعرضون لها من جراء أزمة فيروس كورونا، وتشمل تلك الخدمات؛ خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة، الخدمات التسويقية، خدمات التدريب، خدمات شركاء الأعمال، خدمة التحليل المالى، خدمات دراسات الجدوى، خدمة تيسير الحصول على تمويل، على أن يتم تطبيق تلك الخطة على مراحل تبدأ من المحافظات التى توجد بها مراكز تطوير أعمال بنك مصر، مثل السادات ودمياط الجديدة والأقصر.

وتعد تلك الخدمات غير المالية من أهم الخدمات التى قد يحتاجها أصحاب المشروعات فى تلك الآونة؛ فخدمات التوعية والنُّصح ونشر المعرفة، تشمل تقديم التوعية لكيفية تعامل أصحاب المشروعات مع العاملين، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، التى اشترطتها الدولة، فى ظل إعادة عجلة الحياة والتعايش مع تلك الأوضاع، منعاً للتكدس وانتشار الوباء بين العاملين مع التعريف بجميع برامج المدفوعات الإلكترونية، وتتضمّن الخدمات التسويقية تشجيع العملاء على التسويق والبيع الإلكترونى، كما يقوم البرنامج بتقديم خدمات التدريب التى يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية، ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية فى ظل التباعُد الاجتماعى الحالى كتدريب إدارة الأزمات، وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات، وكيفية التكيف مع تغيرات السوق والتدريب على الإنترنت البنكى للشركات.

وامتدت الخدمات غير المالية التى يوفّرها البرنامج لتشمل خدمات شركاء الأعمال، التى تعمل على مساعدة العملاء فى الوصول إلى العملاء المستهدفين، وكذلك مع الموردين الأكثر احتياجاً لهم، هذا بالإضافة إلى خدمة التحليل المالى للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حالياً، مما يؤدى إلى الوفاء بالتزاماته البنكية فى مواعيدها والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وذلك بجانب خدمات دراسات الجدوى ومساعدة العميل فى تيسير حصوله على التمويل اللازم من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية، والعوامل الواجب أخذها فى الاعتبار لتجنّب التصنيف غير الجيّد لدى مؤسسات التمويل، سواء مصرفية أو غير مصرفية.

ويولى بنك مصر أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف أحجامها، ويعمل على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى.