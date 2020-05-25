"صحة شمال سيناء": حالتان مصابتان بكورونا فى العريش وبئر العبد

أكد طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، أنه تم عزل الحالة المشتبه بإصابتها بكورونا في مستشفى العريش العام، وأنه جارى نقلها إلى قسم الإحالة بمستشفى بئر العبد بعد ظهور إيجابية تحاليلها.

وقال "شوكة" إن الحالة من السيدات القادمات من المحافظات الأخرى وقد تم عزل أفراد أسرتها وجاري متابعة الإجراءات الوقائية بمنطقة سكنها، وأضاف أنه تم التأكد بذلك من إصابة حالتين، الأولى في العريش والأخرى في بئر العبد، وأن هناك 27 حالة تم تعافيها وخروجها من المستشفيات.

وأضاف أن جميع الإجراءات المتبعة تؤكد أنه لا يوجد سوى الحالتين المصابتين فقط. بدوره، أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك تعليمات وقائية بضرورة الكشف على القادمين من المحافظات الأخرى والمخالطين بمنطقة بالوظة غرب شمال سيناء فى أول نقطة أمنية بالمحافظة. وأضاف أن هناك فريق طبي عالي المستوى متواجد طوال فترة فتح الطريق، مطالبا أهالي سيناء اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.