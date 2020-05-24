صلوات محدودة للعيد بدواوين العائلات والقبائل في شمال سيناء

أدى البعض من أهالى شمال سيناء صلاة العيد المبارك فى الدواوين والمجالس الخاصة بإعداد قليلة بعد إغلاق المساجد بحسب قرار وزير الأوقاف خوفا من انتشار فيروس كورونا.

قال عبد الله محمد أحد أهالى الشيخ زويد، إن بعض الشباب قاموا بأداء صلاة العيد فى الدواوين والمجالس الخاصة بالعائلات، وأضاف أنه تمت صلاة العيد بشكل طبيعى، وتمت تلاوة خطبة مختصرة لم تتجاوز 5 دقائق، قام خلالها أحد أبناء العائلة بإلقاء الموعظة والتهنئة بالعيد والدعاء لمصر أن يخلصها من الوباء والبلاء والإرهاب.

فيما أكد محمد قويدر أن بعض الدواوين فى مدينة العريش صلت صلاة العيد فقط بدون خطبة أو موعظة واكتفى المصلون بالمصافحة بعد الصلاة والتهنئة بالعيد والأطباء من الدعاء والتسليم على النبى الكريم.

وفى قرى العمر والقسيمة والبرث وبعض المناطق فى نخل والحسنة بوسط سيناء صلى الأهالي صلاة العيد جماعة فى المقاعد القبلية ، بعيدا عن المساجد، وقال أبو فهد ترابين: لقد حرص الأهالى على عدم فتح المساجد منذ قبيل رمضان إلا أن بعض صلوات الجماعة قليلة العدد تتم فى الخلاء أو فى المجالس الخاصة بالعائلات.

وأضاف التربانى أن المناطق الصحراوية بعيدة عن الزحام والاحتكاك، ولذا فإنها خالية من كورونا وهذا ما جعل الأهالى من السكان الذين لم يغادروها إلى المحافظات الأخرى يصافحون بعضهم بشكل عادى.

وأغلقت المساجد والزوايا أبوابها بشكل تام، وشددت مديرية أوقاف شمال سيناء على عدم فتح أبواب المساجد أو السماح بدخول المصلين مهما كانت الأسباب، وشهدت جميع المساجد بالمحافظة التزاما كاملا بالتعليمات الحكومية.