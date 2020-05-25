محافظ شمال سيناء: لم نتلق أي إخطارات أو شكاوى أول أيام العيد

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو مشكلات أو معوقات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام العيد المبارك وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة، بجانب ممثلين عن مديريات الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتليفونات شمال سيناء ومرفق الإسعاف.