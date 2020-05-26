92 مليون جنيه تكلفة إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بجنوب سيناء

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أقيم على مساحة ثلاث آلاف متر مربع، بمنطقة حي النور، نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعلى مستوى، بتكلفة تتخطى 92 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جرى إنشائه ليكون همزة الوصل بين المستثمرين ووزارة الاستثمار، وبهدف التيسير على مستثمري جنوب سيناء، إضافة إلى تقديم الدعم لرجال الأعمال، لتشجيعهم على الاستثمار بالمحافظة.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيساعد المستثمرين من الشباب على إيجاد وخلق فرص استثمار حقيقية، ليس في مجال السياحة فقط، ولكن في كافة المجالات خاصة أن جنوب سيناء تمتلك كل مقومات الاستثمار.