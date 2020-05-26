نائب: دعم القيادة السياسية لجيش مصر الأبيض تأكيد لدورهم البطولي

أشاد النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بسرعة استجابة و تدخل القيادة السياسية لدعم جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد بإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بالفيروس من أعضاء الفرق الطبية.

وأشار "متولي"، في بيان له اليوم، إلى أن استجابة القيادة السياسية جاءت بعد ساعات من وفاة 4 أطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك تأكيدا لدورهم والواجب المهني والوطني الذي يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن بيان وزيرة الصحة أكد متابعة توفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تقديم جميع سبل الدعم النفسي للأطقم الطبية والمصابين داخل مستشفيات العزل، من خلال توفير دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا للمصابين من الأطقم الطبية وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات وإجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية حتى الآن، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر لجيش مصر الأبيض من الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، مشيدا بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات لحماية شعب مصر العظيم، متقدما بخالص العزاء لأسر أبطال جيش الأبيض شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية صحة وسلامة الشعب المصري، متمنيا السلامة والشفاء العاجل للمصابين منهم.