شكرا جيش مصر الأبيض.. كل المصريين خلف الأطباء في حربهم ضد كورونا

منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، في شهر مارس الماضي، وازدياد أعداد المصابين، واحدا تلو الآخر، يراهن الشعب المصري والحكومة والقيادة السياسية، على أطباء مصر وممرضيها، وتصديهم للجائحة، التي ضربت العالم، حتى لقبهم الشعب المصري بـ"جيش مصر الأبيض"، لتصدرهم المشهد، وقوفهم في وجه الخطر، تقديرا لما يواجهه الأطقم الطبية.

ومع مرور الوقت، طالت الجائحة جيش مصر الأبيض، وبدأت تسقط الضحايا من الأطباء والممرضين، بعد إصابتهم بالفيروس، واحتسبهم الشعب المصري عند الله شهداء، لأنهم يخوضون معركة حقيقية ضد الفيروس اللعين.

السيسي لم يفوت ظهور إعلامي إلا ويقدم الشكر للأطباء

ولم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي مناسبة منذ ذلك الوقت، إلا وتكلم عن الأطباء ودورهم وبطولاتهم في هذا الوقت العصيب، معربا عن كامل التقدير والدعم والامتنان، بالإضافة لدعمهم ماديا، وتكريم شهداء الجيش الأبيض ومعاملتهم مثلما يتم معاملة شهداء العمليات من الجيش والشرطة.

وكانت آخر مظاهر التقدير للجيش الأبيض، لافتة الرئيس الإنسانية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لأسر شهداء أطقم الأطباء والتمريض بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقديرا لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، مثلما فعل مع أسر شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة.

وكلف الرئيس، مسؤولو القطاع الصحي بالمحافظات من رؤساء الجامعات ووكلاء وزارة الصحة، بزيارة أسر شهداء أطقم التمريض والأطباء وتقديم التحية والدعم الكامل لهم.

ومنذ أقل من أسبوع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير والمحبة والاعتزاز، لكل الأطقم الطبية التي تقف في الصف الأول لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، قائلًا: "بقولهم كل سنة وانتوا طيبين، باسمي وباسم كل المصريين لكم كل التقدير والشكر والمحبة والاعتزاز باللي انتوا بتقدموه، وده أمر نتوقعه منكم"، "كل ما هناخد بالنا كل ما هنخفف عنهم، والعكس صحيح، لو مخدناش بالنا واتعملنا باطمئنان زيادة عن اللزوم، العبء على الناس دي هيزيد"، "الناس دي أهالينا، سواء الطبيب والطبية والممرض والممرضة والعامل اللي موجود في المستشفى، ده ابني واخويا واخوك وابنك فخلي بالك، العبء الزيادة عليهم غلط، هيستحملوا معانا لغاية إمتى، هنضغط عليهم لحد إمتى".

كما كلف الرئيس، بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على الشوارع والميادين بالمدن الجديدو، والمؤسسات الحكومية مع شهداء القوات المسلحة والداخلية والقضاء، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، أن تكون أسماء الشوارع فى المدن الجديدة، والمشروعات القومية بأسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وكذلك الأطباء.

وأثناء تواجد الرئيس في مدينة الإسماعيلية، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تربط سيناء بدلتا النيل، قال: "عاوزة أقول للأطباء والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات انتبهوا أكتر لنفسكو من حيث الوقاية وعمليات التطهير والتعقيم علشان إحنا محتاجين ليكو المرحلة دي وعلى طول.. وخسارة أي إنسان خسارة كبيرة لينا كلنا.. وبوجه للقطاع الصحي كل التقدير والإعتزاز والمحبة وبإسمي وبإسم كل المصريين تقبلوا مني الإعتزاز والتقدير والشكر وأتمنى من الله يحافظ عليكو".

وخلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، في بداية شهر أبريل، تحدث عن الأطقم الطبية قائلا: "بكرر شكري تاني للعناصر الطبية اللي موجودة في مصر.. وأرجو منكم توجهو التحية معايا وعرفانا مننا إنهم بيقدمو كتير واللي بيقدموه وهيقدموه من دور وتضحيات.. ده دورهم وجه وقته ودي حرب ومواجهة وإحنا مقدرين ده وأي تقدير حافز وغيره لايعكس تقديرنا للجهد والتضحيات.. ومزيد من العمل المشكور لكم".

وكانت أهرامات الجيزة، تزينت بتحية الرئيس للأطقم الطبية، بعد أن كُتب عليها "أتوجه بالشكر للأطباء.. أنتم تخوضون حربا كبرى.. الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وخلال لقائه بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة عيد الأم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والشكر للقطاع الطبي في مصر قائلا: "باسمي وباسم كل المصريين أتقدم للقطاع الطبي المصري.. كل التحية والتقدير والاحترام والشكر.. أنتو بتخوضو معركة زي الحرب.. ومعركة لكم فيها منا كل الاحترام والاعتزاز.. هي حرب أنتم أبطالها وبشكر كل اللي شغال في هذا القطاع ويتصدى ويتعرض للأذى والضرر نتيجة هذه المعركة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على تقديم الدعم المادي بجانب الدعم المعنوي للأطقم الطبية، حيث قرر في بدايات الأزمة، زيادة بدل المهن الطبية ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية، على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود الأطقم الطبية من أطباء وهيئة تمريض وغيرهم، ممن يقفون في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه لو استطاع البحث العلمي تحقيق أي تقدم في مواجهة الفيروس، سيكون إنجازا غير مسبوق ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم أجمع.

وأعرب السيسي، خلال إجراءه مقابلة مع عدد من مديري مستشفيات العزل، عبر الفيديو كونفرانس، عن تمنياته للبحث العلمي والأطقم الطبية بالتوفيق في تحقيق شيء جديد لمواجهة فيروس كورونا، "بطمن المصريين وأوصيهم أنهم يساعدوا الأطقم الطبية التي تبذل جهدا كبيرا على مدار الـ24 ساعة على مستوى الجمهورية بالكامل"

وبدأ التقدير والإعتزاز للأطقم الطبية من رأس القيادة السياسية وهو رئيس الدولة ولم يتوقف عند هذا الحد فقط، ولكن امتد من المسؤلين للشعب، حيث انطلقت العديد من المبادرات لتكريم الأطباء والتخفيف عنهم في الأزمة الراهنة.

المسؤولون بمختلف أماكنهم يكرمون الأطباء ويخلدون شهداء الجيش الأبيض

وبالأمس، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توزيع كحك العيد على الأطقم الطبية والمرضى والعاملين بمستشفيات العزل بالمدينة الجامعية بسبرباى وكفر الزيات.

كما كرم الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الفرق الطبية والأطقم التمريضية من أبناء الجامعة في الخدمات الطبية بمستشفيات العزل بملوي، بعد تأديتهم لواجبهم الوطني والطبي والإنساني مع مرضى فيروس كورونا المستجد خلال فترة العزل، مشيدًا بمجهوداتهم وتضحياتهم مع المصابين للحد من انتشار الفيروس في هذه الظروف الاستثنائية، كخط الدفاع الأول والمواجه للفيروس وتداعياته الصحية.

حضر التكريم، الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة، الدكتور أيمن محمد حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أشرف عثمان، مدير مستشفى المنيا الجامعي، الدكتور أسامة المنشاوي، الدكتور حسام شوقي، وعبدالناصر حسان، أمين جامعة المنيا المساعد للمستشفيات الجامعية.

كما وجهت إدارة مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، اليوم، الشكر والتقدير لعدد من الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى على جهودهم، وفي مقدمتهم الممرضة زينب الحرباوي.

وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، تعليماته بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم، والتأكد من سلبية عيناتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا، وأكد محافظ المنوفية على تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم.

وكرمت جامعة القاهرة، عددا من الأطقم الطبية الذين وافتهم المنية بسبب إصابتهم بمرض كورونا، وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف، طبيبة قرية "شبرا البهو" التي وافاتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة، فقد تم وضع لوحة باسم الطبيبة على جناح (ج) بالدور الرابع بالمستشفى اليوم.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاة، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبى، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.

وأصدر الخشت، قرارا بإطلاق اسم الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي وافته المنية صباح اليوم، على مجمع التعليم المتطور التابع لكلية طب قصر العينى.

مبادرات لتكريم الأطقم الطبية من المواطنين

وشهدت الجهة المقابلة لمستشفيات بنها الجامعية بشارع فريد ندا، قيام مواطنين لم يفصحوا عن هويتم أو إنتمائتهم، بتعليق لافتات تأييد وتحية للجيش الأبيض حملت توقيع "الشعب".

وجاء باللافتات عبارات "شهادة تعظيم سلام للجيش الأبيض"، و"أطباء وتمريض مصر المرابطين بالمستشفيات من أجلنا ومن أجل مصر.. تحية لمثلث الأمان الجيش والشرطة والقضاء.. وفي القلب الجيش الأبيض"

وطالب الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة.

وأطلق سائق بمدينة بنها مبادرة خيرية لتوصيل الأطباء والممرضين والعمال والمرضى مجانًا، من وإلى المستشفيات والعيادات داخل المدينة.

أحزاب مصر تدعم الأطقم الطبية

ودشن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة لدعم الأطقم الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إبراز دورهم لدعم جهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي في الحرب الطبية التي تخوضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع بتضافر الجهود خلف الوطن للعبور من هذه الأزمة.

أعلنت شركة "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية بالتعاون مع مؤسسة "أهل مصر للتنمية" عن دعم مبادرة "أهل مصر قد المسؤولية" التي تدعم أبطال الرعاية الصحية.

جاء ذلك عبر توفير المستلزمات الطبية والملابس الوقائية لأكثر من 2000 شخص من الفرق الطبية، إضافة إلى الأجهزة اللازمة لوحدات العناية المركزة في مستشفيات الحجر الصحي لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

كما قدمت السفن العابرة بقناة السويس الشكر للأطقم الطبية بالأبواق والصافرات، وقالت هند فتحي، المستشار الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم إطلاق صافرات تحية واجبة وشكر وامتنان وتقدير لكل الرجال العاملين في المواني ورجال الجيش الأبيض لمواجهتهم خطر فيروس كورونا، وذلك في مواني المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شرق وغرب بورسعيد وميناء العين السخنة من السفن والقطارات البحرية على الأرصفة.

الفن والإعلام يدعمان الأطقم الطبية

وأعلن عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، فتح مقابر عائلته لجثامين الأطقم الطبية: "أنا بقدم وبعلن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وبعلن ده وهعمله.. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة ومستعد بإيدي أشيل النعش وأسهم في الدفن بإيدي".

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطع فيديو أظهر شكر الشارع المصري، للأطباء على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.