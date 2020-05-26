الصحة: "طبيب المنيرة المتوفى" لا يعالج مرضى كورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الوقاية العلاجية بوزارة الصحة، إنه يوجد أكثر من 600 سرير خالي من المرضى بمستشفيات العزل الصحي لمرضى الكورونا الـ20، ونحو 300 سرير رعاية مركزة خالي من المرضى أيضا، بالإضافة لتجهيز 320 مستشفى للدخول في الخدمة تباعا خلال هذه الفترة لاستقبال المرضى للفحص ومعالجة الحالات المتوسطة.

وأضاف غنيمة، خلال حديثه مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أن عدد الأسرة والمنظومة الصحية مازالت متاحة، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا 11 شهيدا منهم 3 أطباء والبقية من أطقم التمريض والمعاونين، وعدد الإصابات 291 إصابة، وهؤلاء تعاملوا بشكل مباشر مع مرضى فيروس كورونا، وهناك أطباء قد يصابوا في حياتهم العادية بعيدا عن معالجتهم لمصابي كورونا.

وتابع غنيمة أن الدكتور وليد الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا هو طبيب نساء وتوليد وهو من الطاقم الطبي لمستشفى المنيرة، ولا يتعامل بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا وأصيب بالفيروس ولكن حتى الآن لم نتوصل لمصدر الإصابة.

وشرح غنيمة أن مصدر الإصابة قد يكون مخالطة لأحد المصابين، وفور العلم بمخالطته لحالة مصابة فُرض عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوم، طبقا للبروتوكول العلاجي، وشعر بأعراض وتوجه لمستشفى المنيرة وتم عزله بالمستشفى وأخذ المسحة اللازمة.