إعلان نتيجة شهادة الإعدادية أول يونيو

نفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ما يتم تداوله من نتائج للشهادة الإعدادية، مؤكدة أنه وإلى الآن لم تنتهي من تصحيح المشروعات البحثية للشهادة الإعدادية، علاوة على أنها لابد أن تعتمد أولا من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وأكد مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من يونيو وما نشر ما هو إلا نتيجة الترم الأول مع اجتهادات من أشخاص غير مسؤولين وسيتم محاسبتهم.

ومن جانبه، صرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه جار الانتهاء من استكمال تصحيح المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي، وستعلن النتيجة بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في الأسبوع الأول من يونيو.