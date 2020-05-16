تعليم الدقهلية: 90% من الطلاب انتهوا من رفع أو تسليم مشروعاتهم البحثية

قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 90% من الطلاب، انتهوا من رفع المشروعات البحثية إلكترونيا، أو تسليمها ورقيا بالمدارس، وفق إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف "عبدالرؤوف"، في تصريح صحفي، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تم مد مدة تسليم الأبحاث حتى الاثنين الموافق 18/5/2020، إلكترونيا أو ورقيا، ويتم تسليم المشروعات بالمدارس وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا، ولضمان سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.

وأكد على تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات للعاملين، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع.