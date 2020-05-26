مستشفى طنطا الجامعي يعلن إصابة طبيبين بكورونا

كشف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، عن إصابة طبيب امتياز في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، بفيروس كورونا، وقال إنه تم رصد المخالطين، ويتم فحصهم وخضوعهم للتحاليل للتأكد من إصابتهم من عدمه بالفيروس.

وأضاف أن الطبيب تم نقله إلى مستشفى صدر المحلة، لبدء مرحلة العلاج، وتابع أن كافة مستشفيات جامعة طنطا، تطبق كافة إجراءات مكافحة العدوي، وتم تشكيل لجان ترصد على الأبواب وفحص كافة المترددين على المستشفيات بشكل لحظي.

وأوضح أنه تم اكتشاف إصابة طبيب أخر يعمل بمستشفيات جامعة طنطا، منذ 3 أيام، ولكنها إصابة من خارج المستشفى، وأنه متغيب عن العمل منذ شهر، وبالاستفسار تبين أنه محجوز منذ 3 أيام في مستشفى العزل لتلقي العلاج.

وذكر أن ما يتردد من قبل البعض على صفحات التواصل الاجتماعي، بعدم التردد على مستشفى طوارئ طنطا، هدفه أثارة الزعر والبلبلة بين المواطنين، مؤكدا أن المستشفى والطواقم الطبية تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتواصل أعمال التعقيم والتطهير المستمر لكافة المنشآت، قال:" نحن متواجدين في المستشفى من أجل أمانكم وسلامتكم، والعمل مستمر داخل المستشفى"، مطالبا المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.