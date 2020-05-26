صحة شمال سيناء: الحفاظ على خصوصية المريض أمر يكفله القانون

ذكرت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه يتطلب الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالمريض الموافقة الخطية، إلا في حالة تعرض حياته لخطر وشيك، بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها كعدم الأهلية القانونية (أقل من 18 سنة)، أو في حالة الأمراض المعدية المُبلّغ عنها.

وتابع البيان، أن قانون حقوق المريض لعام 1966 يوفر حماية لحقوق المرضى أثناء تلقيهم للرعاية الطبية، مضيفًا أن الحق في تلقي العلاج الطبي مكفول للجميع بالقانون ولا يحق للفريق الطبي ولا للطبيب الذي يقدم العلاج التميز بين المرضى على أساس الدين، العرق، الجنس، المنشأ.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إن تعليمات مدير مديرية الصحة بعدم تداول أي بيانات تؤدي إلى الضرر أو التشهير بسمعة وكرامة المرضى، مؤكدًا على ضمان كرامة المريض في جميع مراحل العلاج الطبي، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية وأن العزل الذاتي مسؤولية وهدف المرحلة الراهنة لكل مواطن لحماية نفسه وأسرته ووطنه.

جاء هذا بعد تداول معلومات مغلوطة لنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن الحالة الصحية لإحدى المريضات والتي أصيبت بفيروس كورونا وتم عزلها وأولادها الأربعة.