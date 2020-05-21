توزيع 3 أطنان مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا في العريش

نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالشراكة مع قافلة شعاع الخير جامعة الزقازيق وبتعاون مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء نشاط "توعية ودعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا"، وذلك ضمن مشروع "سند" أحد مشروعات المؤسسة، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأشد احتياجاً، ومشروع "أمان" أحد مشروعات المؤسسة.

وقال السيد العدل التنفيذى للمؤسسة، إنه يهدف إلى رفع وعي عدد 450 ألف نسمة صحيا ومحاربة العادات والتقاليد الضار بالصحة لكل أفراد الأسرة حتى عام 2030 م، ما يساهم في تحقيق الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين، هذا يساعد في رؤية المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أنه تم توزيع 3 أطنان و575 كيلو جرام من المواد غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والأسر الأولى بالرعاية، يأتي هذا في إطار خطة المؤسسة لحماية محدودي الدخل في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي والمساندة وتقديم الدعم خاصة في وقت الأزمات خلال رمضان الكريم.

وراعى التوزيع كافة التعليمات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، وتوفير كافة المستلزمات الصحية من مواد مطهرة ووقائية على أعضاء المؤسسة أثناء تنفيذ النشاط ومراعاة المسافات والتباعد الآمن.