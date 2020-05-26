نقاد عن هيثم شاكر: أثبت موهبته التمثيلية.. وقدم نفسه ببراعة في حب عمري

نجح الفنان هيثم شاكر، في خطف الأنظار بعد عرض مسلسله حب عمري، في شهر رمضان المنقضي على مدار 31 حلقة، والذي يعد أولى بطولاته الدرامية؛ حيث جسّد شخصي "عيسى" في مسلسل كتبه فداء الشندويلي أخرجه عبد العزيز حشاد.

ويعد هيثم شاكر واحدًا من أهم مطربي الشباب في جيله، أصبح يخطو بخطوات جيدة في عالم الدراما الذي انطلق فيه عام 2017 في مسلسل أرض جو.

وعن تقييمها لأداء هيثم شاكر في حب عمري، قالت الناقدة أمينة الشريف: "استطاع أن يثبت موهبته التمثيلية في تجربة حب عمري، رغم أنها تعد التجربة الأولى له في الدراما، ولكنه حينما تشاهده تشعر بأنه لديه خبرات سابقة في التمثيل".

وأضافت "أمينة" لـ"الوطن": "عليه أن يصقل موهبته ويزيد من كورسات التمثيل، وسيكون لديه شأن آخر كبير في الدراما المصرية والعربية".

أما الناقد محمود فوزي السيد، فتحدث عن موهبة هيثم شاكر، قائلًا: "اكتسبنا ممثلًا جديدًا ومختلفًا عن كل المتواجدين في الفترة الحالية، فهيثم برزت موهبته في أول ظهور له بمسلسل أرض جو مع غادة عبدالرازق عام 2017".

وأضاف "السيد" لـ"الوطن": "أرى أن حب عمري، بداية موفقة لنجم كبير في الغناء قدم نفسه بشكل محترم وهادي في عالم التمثيل".