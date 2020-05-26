تسجيل 8 إصابات بكورونا خلال العيد في إسنا جنوب الأقصر

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، تسجيل 8 حالات إصابة خلال أيام العيد الثلاثة.

وأوضح الحداد، أن أول يوم العيد تم رصد حالتين واحدة بقرية الدير والأخرى بالنجوع بحري، وفي ثاني أيام العيد تم رصد حالتين في بندر إسنا والأخرى بقرية الدير، وفي اليوم الثالث تم رصد 4 حالات واحدة ببندر إسنا والثانية بقرية الدير والثالثة بقرية طفنيس والرابعة بقرية العضايمة.

وأكد الحداد أنه يجرى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصي بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلي.