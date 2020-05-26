بكمامة سوداء.. أول ظهور علني لـ بايدن بعد أكثر من شهرين في الحجر الصحي

ظهر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، للمرة الأولى على العلن بعد أكثر من شهرين في الحجر الصحي وسط أزمة "كوفيد 19".

ووضع نائب الرئيس السابق، وهو يرتدي كمامة سوداء، إكليلاً من الزهور في حفل تكريمي أقيم في ولايته ديلاوير.

وكان ذلك جزءا من حدث للاحتفال بيوم الذكرى - وهو عطلة سنوية تقام في يوم الإثنين الأخير من شهر مايو تكريما للذين قضوا خلال خدمتهم في الجيش الأمريكي وفقا لقناة "بي بي سي".

كما يمثل هذا التاريخ بداية فصل الصيف بشكل غير رسمي.

وقال بايدن للصحفيين وهو يضع الكمامة "إنه لأمر جيد أن أكون خارج بيتي. لا تنسوا أبدا التضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال والنساء. لا تنسوا ذلك أبدا".

وقدّم الرجل البالغ من العمر 77 عاما، وهو يقف إلى جانب زوجته جيل، إكليلاً من الورود البيضاء في ساحة الحرب التذكارية في ديلاوير، قبل أن يلتزم بدقيقة صمت لإحياء ذكرى العسكريين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

وظهر بايدن لآخر مرة في العلن منذ نحو 10 أسابيع. واضطر بايدن، قبل فترة وجيزة من هزيمة منافسه الديمقراطي بيرني ساندرز في الانتخابات الأولية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا، إلى عزل نفسه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد نتائج الانتخابات، ألقى بايدن خطابا عبر الانترنت تكلّم فيه إلى أنصار ساندرز من منزله في ويلمنغتون، ديلاوير، حيث واصل حملته الرئاسية بشكل افتراضي.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته أيضا في وضع إكليل من الزهور كجزء من احتفالات يوم الذكرى.

وزار الرئيس الأمريكي مقبرة أرلينغتون الوطنية في فيرجينيا ثمّ حصن ماكهنري التاريخي في بالتيمور.

وظهر ترامب، الذي كان مترددا في ارتداء الكمامة لكنه قال مؤخرا أنه سيفعل ذلك "حيثما يكون ذلك مناسبا"، دون تغطية وجهه في كلا الحدثين يوم الإثنين.

ولدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا من أي مكان آخر في العالم. إذ سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة وتقترب من تسجيل 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأعيد فتح جميع الولايات الأمريكية الخمسين جزئيا الآن بعد إغلاقها لمدة شهرين. ومع ذلك، تختلف القيود المتبقية بين الولايات.