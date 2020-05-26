رجاء الجداوي من مستشفى العزل: كلنا بنتعامل زي بعض

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنَّها مازالت في العزل الصحي، وتتلقى العلاج وفقًا للبروتوكول الموضوع للتعامل مع مصابي فيروس كورونا: "الناس كلها مهتمة بيا وبالحالات الموجودة هنا، ومفيش تعامل مخصوص لحد مهم أو غيره وكل الناس زي بعضهم".

رجاء الجداوي: "مفيش تعامل مخصوص لحد مهم".. اقتصاديا ممكن منقدرش نكمل في الموضوع ده

ووجهت الجداوي رسالة للمصريين -خلال مداخلة هاتفية لها عبر أثير "راديو مصر" الإذاعي- قالت فيها: "حبوا نفسكم، حبوا أولادكم، وحبوا بيوتكم وحبوا مصر، العملية مكلفة أوي للدولة، وخافوا على نفسكم علشان ما توصلوش للي أنا فيه ده، اقتصاديا ممكن منقدرش نكمل في الموضوع ده".