أنغام ونانسي وكاظم ومحمد عبده.. تعرف على مواعيد حفلات ثالث أيام العيد

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، الذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار أيام العيد كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء إجازة مميزة في بيتك من خلال عدد من السهرات الفنية والثقافية التي أعلن عنها نجوم الفن والغناء بتقديمها "أون لاين" للجمهور لمشاركتهم الاحتفالات، وترصد "الوطن" مواعيدها على النحو التالي:

تفاصيل حفلات اليوم

تحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا من مسرح الصوت والضوء على شاشة DMC الساعة 10 مساءً.

ويقدم الفنان كاظم الساهر حفلًا غنائيًا على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، ثالث أيام العيد الساعة 9 مساءً.

ويحيي الفنان محمد عبده حفلًا غنائيًا "أون لاين" الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد VIP.

وتحيي الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا الساعة 7 مساءً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويقدم ويجز ومروان موسى حفلًا غنائيًا عبر القناة الرسمية للمصرية للاتصالات عبر "يوتيوب" الساعة 10 مساءً.