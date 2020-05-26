"مياه الغربية" تحتفل مع أسر الشهداء بعيد الفطر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أسر شهداء الجيش والشرطة وأطفالهم من أسر العاملين في الشركة فرحتهم بالعيد.

وحرص المهندس عادل عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، على تقديم التهنئة والهدايا لكل أبناء الشهداء وأمهاتهم من العاملات بالشركة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري عموم الفروع.

وأعرب "عطية" عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا أن الشركة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، والشركة تحرص باستمرار على تقديم جميع أوجه الرعايا المستمرة لهم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعاية الشركة القابضة بقيادة المهندس ممدوح رسلان.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى "عطية" بضرورة رفع درجه التأهب والاستعداد القصوي وتفعيل غرف العمليات والطوارىء والشكاوي تلبيه لطلبات واحتياجات المواطنين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك . وأكد عطية عدم وجود أي انقطاع للمياه، وأوضح رئيس الشركه أنه أصدر تعليمات بزيادةه الضغوط بالشبكة لتغطية احتاجات السكان، مشيرا إلى أن غرف الطوارئ والخط الساخن أفادت بعدم وجود ضعف باستثناء يوم وقفة عيد الفطر المبارك لزياده استخدام المياه.