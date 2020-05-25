أحد أبطال ملحمة البرث: "حسيت إني دخلت الجنة وشفت صحابي الشهداء"

روى محمد علي عثمان، المشهور بـ"تايسون"، أحد أبطال كمين البرث، تفاصيل ملحمة "البرث" في سيناء، قائلا: إن الاشتباكات حدثت الساعة 4 الفجر، "كنا طالعين فوق في السطح، الخدمة كان علي علي فوق، ومحمود رجب ومؤمن رزق وإبراهيم أبو عماد، وأنا وخالد السفاح وخالد علي وصلاح وأحمد نجم، طلعنا عشان نستلم الخدمة زي ما ظهر في مسلسل الاختيار بالظبط".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، "لسة واقفين لقينا الشاويش الفرارجي قال، اثبت اثبت للعربية، ومحمود صبري بيبلغ على الجهاز إن فيه عربيتين جايين على المدق، بدأ التعامل يشتغل من الشاويش الفرارجي، بعد كدة التعامل يشد علينا إحنا من جميع الاتجاهات، وكانت المفخخة دخلت".

وتابع: "كنت وقت الحادث فوق السطح، وكنا فاتحين عليهم النيران، ونيران العربية المفخخة غطتنا من فوق، وكله جاله حالة إغماء، أنا حسيت إني دخلت الجنة وشايف زمايلي الشهداء جايين ورايا، وبعدين وقعت على خدي الشمال، وبعد شوية الضوء بدأ يطلع، فهزيت دماغي فوقت مع نفسي، والضرب كان شغال، المقدم منسي طلع فوق وراح وقفلهم وبدأ يتعامل معاه".