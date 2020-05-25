محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة بمدينة بنها شملت متابعة نظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات والتجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

بدأ الهجان جولته بمتابعة رفع القمامة أسفل كوبري المنصورة، حيث تم رفع 400 طن وسيتم استكمال رفع القمامة خلال فترة العيد.

كما تفقد المحافظ منطقه سوق المواشي وهي على مساحة 3.5 فدان بكفر سعد، حيث وجه بتشكيل لجنة من إدارة البيئة والتخطيط العمراني ليتم دراسة تطوير المنطقة بالكامل وإعادة تخطيطها عمرانيا.

ثم توجه المحافظ لمنطقة وابور الثلج أسفل الرياح التوفيقي بمدينة بنها ، حيث شن حملة مكبرة لإزالة المواقف العشوائية والأكشاك والإشغالات للمخالفين أسفل كباري الرياح التوفيقي وحرم الرياح التوفيقي والذين أقاموا أكشاك وإشغالات مخالفة ، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والتكدسات وتشويه المظهر الحضاري بالمدينه حيث تم إزالة 5 أكشاك بأماكن متفرقة ومصادرة المتعلقات الموجودة بهم، وقطع المرافق عنهم، كما تم رفع أكثر من 20 عربة كارو بمنطقه وابور الثلج كما تم تحرير محاضر من قبل شرطة المرافق، حيث تم تحرير ( 8 محاضر إشغال - 20 إزالة فورية - 4 وصلات كهربائية - -10فرش مؤقت)

وفي ذات السياق و لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابع الهجان الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك ،كما تابع الغلق الكامل للمحلات التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والكورنيش لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة مشيراً إلي أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين الأجهزه التنفيذيه والأجهزة الأمنيه بالمحافظة في هذا الشأن .كما وجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم في نطاق مناطق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .لافتاً إلى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظه تتابع تطورات الوضع ومتابعه أي شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد