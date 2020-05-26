حدائق وشواطئ القنطرة غرب بدون مواطنين في ثالث أيام العيد

أكد كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات والأسواق بالمدينة إغلاقا كاملا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل من قسم المتابعة والإشغالات بالمدينة وحماية أملاك الدولة لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في المنتزهات والحدائق، والمرور على الحدائق والشواطئ على مدار اليوم، لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاص بشان الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال فترة العيد

وأكد "الشحات" على مواصلة خطة المدينة لرفع القمامة بقطاعات مختلفة من المدينة والتى بدأت من أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك بحيث يتم تقسم المناطق إلى قطاعات بالتنسيق مع جهاز تحسين البيئة والوحدات المحلية للقرى التابعة للمدينة، ويتم رفع القمامة من نقاط التجمع وتطهير أماكنها فورا ونقلها إلى المقالب العمومية خارج الكتلة السكنية حفاظا على أرواح المواطنين والوقاية من فيروس كورونا.