حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه من الشخصيات المُتحمسة التي تحب خوض تجارب جديدة وخارجة عن المألوف بعكس باقي الأبراج.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك ويجعلك ذلك تبدو متفائلا ويقظا وتعبر عن نفسك ببلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال والتأثير بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.