بعد تسجيل أول حالة في سيوة..شيخ قبيلة يطالب بفحص كورونا لزائري الواحة

طالب، اليوم، الشيخ فتحي كيلاني شيخ قبيلة الظناين بسيوة جميع المسؤولين فى محافظة مطروح بإجراء مسح طبي شامل لأهالي سيوة العائدين من زيارات من القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وزائرى سيوة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كانت سيوة شهدت، أمس، إصابة صالح جبريل ميكائيل من قرية بهى الدين بسيوة بفيروس كورونا، وهو أول حالة تصاب بكورونا فى واحة سيوة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول منزل أسرته، وعزلتهم وبدأت في الكشف على المخالطين .

وناشد "كيلاني" اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عماد كدواني مدير الأمن، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجميع المسؤولين بعمل فحص ومسح طبي كامل فى مستشفى سيوة للقادمين إلى الواحة وضيوفها، أن يجرى تحويلهم من بوابة الكيلو سبعه 7 في مدخل سيوة، إلى مستشفى سيوة المركزي للفحص حفاظا على صحة الجميع، وسلامة المواطنين من وباء كورونا.