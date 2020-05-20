سيوة تواجه كورونا بنظافة ورش ميدان السوق والمسجد الكبير والمعهد الديني

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، عن شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات ومركبات المواطنين بمناطق "مجلس المدينة، والسوق، وأنور السادات، والرمل، وأبوصحرا"، لموجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "الحصيوي"، إن فرق النظافة قامت اليوم الأربعاء، خلال الحملة بأعمال النظافة ورفع القمامة في العديد من المناطق منها "المعهد الأزهرى، والمسجد الكبير، والشهيد عزمى كيلانى، وميدان السوق"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين خاصةً فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأهمية تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.