رئيس مدينة سيوة: رش شوارع 5 أحياء في الواحة

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، عن تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات وسيارات المواطنين بمناطق سيدى رحيم، وزقاوة وتابة والمعهد الأزهرى ومدخل المدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن فرق النظافة نفذت أعمال النظافة ورفع القمامة وتمهيد الطرق بمناطق "سيدي رحيم، تابة ، وفلة"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوةوذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين خاصةً فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.