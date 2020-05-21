بالصور.. حملة تطهير وتجميل لشوارع سيوة

كثفت فرق الطوارىء بواحة سيوة من أعمال رش الشوارع، اليوم، بالسيارات الفنطاس سواء عند مدخل الواحة أو في الأحياء السكنية لمواجهة فيروس كورونا.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد شدد على تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.

وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، إننا نظمنا حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات ومركبات المواطنين بمناطق "ميدان السوق، وشارع المعهد الأزهري، ومدخل المدينة ، وتابة"، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق وذلك باستخدام معدات وسيارات مجلس مدينة سيوة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.