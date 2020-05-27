حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف أنثى برج الميزان أنّها شديدة الأنوثة، ولكنها تميل إلى عدم إظهار ذلك من باب إحداث التوازن.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بالحظ واليقظة وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء وقد تجمعك بهم أوقات ومشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.