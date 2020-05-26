تأليف وتمثيل وإخراج.. الاختيار يتصدر استفتاء "الوطن" ثالث أيام العيد

مع انتهاء السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، قدمت بوابة "الوطن" استفتاءً لجمهورها حول أفضل الأعمال الدرامية لعام 2020، ليشمل الاستفتاء أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات الاستفتاء للأعمال الدرامية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك والتي جاءت كالتالي:

مؤشرات استفتاء المسلسلات

لليوم الثالث على التوالي، يتصدّر مسلسل الاختيار استفتاء أفضل عمل درامي في رمضان بنسبة 39% في المركز الأول، يليه مسلسل النهاية بنسبة 24% في المركز الثاني، ثم مسلسل البرنس والذي جاءت نسبته 17% في المركز الثالث.

وتنافس مسلسل الفتوة ومسلسل بـ100 وش على المركز الرابع بنسبة 4% من مؤشرات الاستفتاء، فيما تنافس على المركز الخامس مسلسل فرصة تانية ومسلسل بنحب تاني ليه بنسبة 2%.

ويحصل على نسبة 1% من الاستفتاء كل من مسلسلات "فلانتينو، 2 في الصندوق، لما كنا صغيرين، خيانة عهد، حب عمري، سلطانة المعز، لعبة النسيان، اللعبة".

وهناك عدد من المسلسلات التي لم تحصل على تقييم في الاستفتاء والتي جاءت نسبتها 0% وهي "سكر زيادة، جمع سالم، عمر ودياب، شاهد عيان، ليالينا 80، رجالة البيت، القمر آخر الدنيا، ولاد إمبابة، ونسني".

مؤشرات استفتاء أفضل ممثل

وتصدّر الفنان أمير كرارة مؤشرات استفتاء أفضل ممثل بنسبة 36% في المركز الأول، ليأتي بعده في المركز الثاني الفنان يوسف الشريف بنسبة 26%، ويليه الفنان أحمد زاهر في المركز الثالث بنسبة 16%.

وفي المركز الرابع يأتي الفنان محمد رمضان بنسبة 10% من مؤشرات الاستفتاء، وفي المركز الخامس يأتي الفنان ياسر جلال بنسبة 4%، وفي المركز السادس الفنان آسر ياسين بنسبة 3%.

وحصل عدد من الممثلين على نسبة 1% من مؤشرات الاستفتاء وهم "عادل إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد العوضي، محمود حميدة وخالد النبوي"، بينما لم يحصل عدد من الممثلين على أصوات في نتيجة الاستفتاء وهم "أكرم حسني، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة، حمدي الميرغني، حسن الرداد، خالد الصاوي، إياد نصار، محمود عبد المغني، محمد عادل، كريم فهمي، شريف منير، أحمد مجدي، مصطفى خاطر، إدوارد، دياب، سعد الصغير، هيثم شاكر".

مؤشرات استفتاء أفضل ممثلة

تصدّرت الفنانة نيللي كريم نتيجة استفتاء أفضل ممثلة لتأتي في المركز الأول بنسبة 24%، تليها في المركز الثاني الفنانة روجينا بنسبة 18%، وفي المركز الثالث الفنانة سهر الصايغ بنسبة 11%، والمركز الرابع الفنانة نور بنسبة 9%، والمركز الخامس الفنانة يسرا بنسبة 8%.

ويتنافس على المركز السادس الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين عبدالعزيز بنسبة 5%، وفي المركز السابع الفنانة ياسمين صبري بنسبة 4%، وتنافست الفنانة هبة مجدي والفنانة مي عمر على المركز الثامن بنسبة 3% من التصويت.

وحصلت عدد من الفنانات على نسبة 1% من نتيجة التصويت وهنّ "داليا البحيري، غادة عادل، ناهد السباعي، ريهام حجاج، دينا فؤاد، أيتن عامر، نجلاء بدر، رحاب الجمل، دلال عبدالعزيز، ياسمين علي".

ولم يحصل عدد من الفنانات على أصوات في استفتاء السباق الرمضاني وهنّ "زينة، غادة عبدالرازق، بسمة، حلا شيحة، نسرين أمين، بشرى، علا رشدي، سوسن بدر، عبير صبري، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، نادية الجندي، فريدة سيف النصر، هالة فاخر".

مؤشرات استفتاء أفضل تتر

حصل على المركز الأول للتتر في نتيجة الاستفتاء أحمد سعد في مسلسل البرنس بنسبة 29%، وفي المركز الثاني المدفعجية وآسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ100 وش بنسبة 22%، وفي المركز الثالث رامي صبري في مسلسل فرصة تانية بنسبة 16%، وفي المركز الرابع أكرم حسني وأحمد فهمي في مسلسل رجالة البيت بنسبة 7%.

وفي المركز الخامس يأتي الفنان أحمد شيبة في مسلسل الفتوة بنسبة 6%، وفي المركز السادس مدحت صالح في مسلسل ونحب تاني ليه بنسبة 4%، ثم سميرة سعيد في مسلسل لما كنا صغيرين في المركز السابع بنسبة 3%، ثم مصطفى حجاج في مسلسل خيانة عهد في المركز الثامن بنسبة 3%.

مؤشرات استفتاء أفضل مخرج

وتصدّر المخرج بيتر ميمي مؤشرات استفتاء أفضل مخرج عن مسلسل الاختيار بنسبة 51%، ليأتي في المركز الثاني المخرج محمد سامي في مسلسل البرنس بنسبة 20%، وفي المركز الثالث المخرج ياسر سامي عن مسلسل النهاية بنسبة 19%، وفي المركز الرابع المخرجة كاملة أبو ذكري عن مسلسل بـ100 وش بنسبة 5%، والمخرج حسن المنياوي عن مسلسل الفتوة في المركز الخامس بنسبة 3%، ثم رامي إمام عن مسلسل فلانتينو ومعتز التوني عن مسلسل اللعبة في المركز السادس بنسبة 1%.

مؤشرات استفتاء أفضل مؤلف

تصدّر المؤلف باهر دويدار عن مسلسل الاختيار المركز الأول بنسبة 37%، وفي المركز الثاني عمرو سمير عاطف عن مسلسل النهاية بنسبة 25%، وفي المركز الثالث محمد سامي عن مسلسل البرنس بنسبة 19%، وفي المركز الرابع أحمد وائل وعمرو الدالي عن مسلسل بـ100 وش بنسبة 8%، وهاني سرحان في المركز الخامس عن مسلسل الفتوة بنسبة 5%، ثم أيمن بهجت قمر عن مسلسل فلانتينو في المركز السادس بنسبة 2%، وأحمد عادل عن مسلسل خيانة عهد، وأيمن سلامة عن لما كنا صغيرين ولؤي السيد عن 2 في الصندوق وعمرو محمود ياسين عن ونحب تاني ليه بنسبة 1%.

مؤشرات استفتاء أفضل ممثل شاب

تصدّر الفنان محمد مهران المركز الأول في نتيجة استفتاء أفضل ممثل شاب بنسبة 20%، وفي المركز الثاني الفنان محمود حافظ بنسبة 18%، وفي المركز الثالث الفنان أحمد داش بنسبة 17%، وفي المركز الرابع الفنان أحمد الرافعي بنسبة 8%، ثم الفنان إسلام حافظ في المركز الخامس بنسبة 6%، والفنان خالد أنور في المركز السادس بنسبة 5%، ثم يتنافس على المركز السابع الفنانان عمرو وهبة والفنان محمد كيلاني بنسبة 4%، ثم محمد العمروسي وعابد عناني وعصام السقا في المركز الثامن بنسبة 3%، ومحمد عادل وإسلام جمال في المركز التاسع بنسبة 2%.

مؤشرات استفتاء أفضل ممثلة شابة

تصدّرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر المركز الأول في الاستفتاء بنسبة 17%، ثم الفنانة الشابة هنادي مهنى والفنانة سارة عادل بنسبة 14%، ثم الفنانة ريم سامي ينسبة 11%، والفنانة دنيا ماهر بنسبة 10%، والفنانة هدى المفتي وسارة التونسي بنسبة 6%، والفنانة زينب غريب بنسبة 5%، والفنانة سارة الشامي وأماني كمال وتارا عماد وللا فضة وميرنا جميل بنسبة 2%.

مؤشرات استفتاء أفضل برنامج

تصدّر برنامج رامز مجنون رسمي المركز الأول في نتيجة الاستفتاء بنسبة 41%، وفي المركز الثاني برنامج الإمام الطيب بنسبة 20%، وفي المركز الثالث برنامج إغلب السقا بنسبة 11%، وفي المركز الرابع برنامج crazy taxi بنسبة 9%، ثم برنامج مصر أرض الأنبياء بنسبة 6%، ثم شيخ الحارة والجريئة بنسبة 5%، ثم برنامج محدش فاهم حاجة بنسبة 3%.

مؤشرات استفتاء أفضل موسيقى تصويرية

تصدّر تامر كروان المركز الأول عن مسلسل الاختيار بنسبة 37%، والمركز الثاني هشام خرما عن مسلسل النهاية بنسبة 30%، والمركز الثالث عادل حقي عن مسلسل البرنس بنسبة 17%، ثم شادي مؤنس عن مسلسل الفتوة وأسامة الهندي عن مسلسل لعبة النسيان بنسبة 3%.