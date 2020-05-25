تايوان تتعهد بتقديم المساعدة اللازمة "لشعب هونج كونج"

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنج-ون، أنّ بلادها ستقدم "المساعدة اللازمة لشعب هونج كونج"، بعد تجدد الاحتجاجات في تلك المنطقة التابعة للصين ضد قانون للأمن القومي اقترحته بكين حديثا.

وكتبت تساي عبر صفحتها على فيس بوك، مساء أمس، أنّ القانون المقترح يمثل تهديدا خطيرا للحريات في هونج كونج واستقلالها القضائي، معتبرة أنّ "الرصاص والقمع ليس هما السبيل لمعالجة طموحات شعب هونج كونج في الحرية والديمقراطية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابعت: "في مواجهة هذا الموقف المتغير مد المجتمع الدولي يد المساعدة بشكل استباقي لشعب هونج كونج"، مضيفة أنّ تايوان "ستقدم لشعب هونج كونج المساعدة اللازمة".

وأطلقت الشرطة في هونج كونج قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا أمس الأحد، للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.

وتحظى الاحتجاجات في هونج كونج بتعاطف على نطاق واسع في تايوان، التي أصبحت ملاذا لعدد يتزايد من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الهاربين من هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي.

وأدى دعم تايوان لهذه الاحتجاجات إلى تدهور العلاقات السيئة أصلا بين تايبه وبكين.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أمس الأحد، أنّ تشريع الأمن الوطني الجديد لهونج كونج لا يمس بحقوق وحريات المدينة، محذرا الجهات الخارجية من التدخل في هذا الشأن.