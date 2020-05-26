المنع أو غرامة 4000 جنيه.. 6 أماكن لا تدخلها دون ارتداء الكمامة

تستعد بعض الجهات بدءًا من يوم السبت المقبل بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا".

إذ ألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن الآتية لحين إشعار آخر:

- جميع الأسواق.

- جميع المحلات.

- المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.

- المنشآت الخاصة.

- كافة البنوك، حيث لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.

- جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، حيث أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، وسُيمنع دخول المواطنين دون ارتدائها.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".