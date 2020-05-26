تخليدا لذكراه.. إطلاق اسم شهيد حميات إمبابة على قسم بالمستشفى

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيره الصحة والسكان ، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبد الباسط الجابري استشاري الحميات على قاعات قسم 10، الذي يجرى تطويره حاليا بمستشفى حميات إمبابة تكريما له وتخليدا لذكراه.

وأفاد محمد فوزي السوده مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن الفقيد الدكتور محمد عبد الباسط الجابري كان يعمل استشاريا للحميات بمستشفى حميات إمبابة، والتابعه لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في أثناء تأدية واجبه الوطني، والوظيفي في علاج مرضي الجائحة بالمستشفى، ورغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا أنه بالتزامه المعهود وتفانيه أصر على القيام بواجبه ومناظرة والإشراف على علاج المرضى حتى أصيب، وحول إلى مستشفى العجوزة للعزل، إلى أن صعدت روحه إلى بارئها، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.