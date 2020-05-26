زوجة شهيد الأطباء هشام الساكت: لن نتخلى عن المرضى

وجهت الدكتورة شيرين الجيار أرملة شهيد الأطباء الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب قصر العيني، رسالة للأطباء في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الجيار في فيديو نشرته فضائية "إكسترا نيوز": "أنا هتكلم على هشام كطبيبة وليست كزوجة لأن هشام يعتبر قدوة لكل شباب الأطباء اللي محتاجين يشوفوا هو عمل إيه في حياته المهنية ووجه حياته كلها لشغله ولما كان مريض بيحتاجه مهما كنا مسافرين ولسه واصلين يرجع تاني عشان يلحق مريض".

وأضافت: "كان بيعمل قوافل طبية يلف فيها مصر من شرقها لغربها عشان يوصل فيها للمريض في القرى والنجوع عشان يقدم خدمة طبية محتاجينها".

وتابعت: "هشام فضل يشتغل لحد آخر دقيقة في حياته ولما جت كورونا كان طبيعي إنه يخفف شغله أو يبعدني عن شغلي خوفا علينا أو على عيالنا لكن كان دايما يقول ده الوقت اللي نوفي بيه لعهدنا قدام ربنا عشان المرضى وفضل يشجعني وفضلنا نشتغل لحد ما أصابنا المرض وهو استشهد وأنا خفيت".

وتحدثت الجيار عن أطباء أصيبوا بفيروس كورونا ثم عادوا للعمل بعد شفائهم بالرغم من المشاكل التي يقابلوها: "في الآخر عهدنا أمام الله مش مجرد عهد لبني آدمين بس وهما دول دكاترة وأطباء مصر ولازم نفضل أمام الله بالعهد والقسم"، مشددة على أن الأطباء لن يتخلوا على المرضى مطلقًا تحت أي ظرف.