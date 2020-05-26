"الوفد" يطالب الأطباء بالتكاتف: لا تسمحوا للإخوان بنشر الفتنة

أكّد المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أهمية تكاتف الأطباء مع الدولة في المرحلة الحالية في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "الجندي"، في بيان، اليوم، إنَّ القنوات والمواقع الإخبارية التابعة للجماعة الإرهابية والتي تبث من دول معادية لمصر تحاول نشر الفتنة وإشعال أزمة في صفوف الأطباء مع الدولة، وخاصة وزارة الصحة، ويبدو أنَّهم قد أزعجتهم حالة التكاتف الوطنية التي أثمرها إذاعة مسلسل الاختيار.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أنَّ الدولة بكل مؤسساتها تقدر جميع أطباء مصر في كل المواقع، وتؤمن بأهمية دورهم خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا كونهم خط الدفاع الأول عن الشعب المصري.

وأشار إلى أهمية الوعي وعدم فقدان الثقة في مؤسسات الدولة لأنه السبيل الوحيد لإسقاط مصر، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن استهداف الدولة ومحاولات الإيقاع بها لن تنتهي وأنها تحتاج إلى تكاتف جموع المصريين في مواجهتها".

"الجندي" يطالب وسائل الإعلام ببث حملات دعم للأطباء لرفع روحهم المعنوية في مواجهة كورونا

وطالب "الجندي"، الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتقديم مزيد من الدعم المادي والمعنوي لجموع الأطباء من أجل استمرارهم في تأدية دورهم على خط المواجهة مع هذا الوباء العالمي، وناشد جموع المصريين بضرورة الانتباه لكافة المحاولات الخبيثة لتفكيك الترابط والتكاتف المصري

كما دعا "الجندي"، وسائل الإعلام ببث حملات دعم للأطباء لرفع روحهم المعنوية في مواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل أن تتخلص مصر من هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت.