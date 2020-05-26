عبير صبري عن مشاركتها في "خيانة عهد": مغامرة غريبة

وصفت النجمة عبير صبري دورها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي، بـ"المغامرة الغريبة"، لكونها جسدت أمًا للثنائي هنادي مهنا وتيام مصطفي قمر.

وقالت عبير، لـ"الوطن"، إنها سبق وأدت شخصية الأم لأطفال في مسلسل "الطوفان"، ما جعل الوضع مختلفًا ومغايرًا مع "خيانة عهد"، بحسب قولها.

وأضافت: جذبتني القصة بخطوطها الدرامية منذ الوهلة الأولي، كما انجذبت لفكرة التعاون لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز، لأنني أحب تكنيكه الإخراجي الذي يتضح جليًا في كل أعماله، فضلًا عن رغبتي في العمل مع النجمة يسرا.

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، وخالد سرحان، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد.