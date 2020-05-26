عبير صبري: جمهور "خيانة عهد" قال لي: "إيه الشر ده كله"

تعيش النجمة عبير صبرى حالة من النشوة إزاء نجاحها فى مسلسل «خيانة عهد»، بطولة النجمة يسرا، حيث تلقت إشادات عن شخصية «نادية» المفعمة بالشر عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، حسبما أكدت فى حوارها مع «الوطن». وكشفت «عبير» عن تخوفها من تجسيدها لدور أم للثنائى هنادى مهنا وتيام مصطفى قمر، إلا أن وجود يسرا خفف من حدة هذه المشاعر بداخلها، بحسب قولها، كما تحدثت عن أجواء التصوير فى زمن وباء «كورونا» المستجد، وتكلمت عن فيلمها الجديد «2 طلعت حرب» الذى يتبقى لها يوم واحد على الانتهاء من تصويره، ولم يخل الحوار من الحديث عن زوجها أيمن البياع وتأثيره فى حياتها.

كيف تابعتِ ردود الفعل إزاء دورك فى مسلسل «خيانة عهد»؟

- تلقيت إشادات عظيمة عن أدائى لشخصية «نادية»، منها ما كان عبر حساباتى بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث فوجئت بمتابعين يُحدثوننى قائلين: «إيه الشر ده كله»، ما يعكس نجاحى فى تجسيد الشخصية رغم تخوفى منها حينما تلقيت عرضاً بشأنها.

وما سبب تخوفك فى بادئ الأمر؟

- وجدت المسلسل مغامرة غريبة فى أن أكون أماً للثنائى هنادى مهنا وتيام مصطفى قمر، علماً بأننى سبق وأديت شخصية الأم لأطفال فى مسلسل «الطوفان»، وهو ما جعل الوضع مختلفاً ومغايراً مع «خيانة عهد»، الذى جذبتنى قصته بخطوطها الدرامية منذ الوهلة الأولى، كما انجذبت لفكرة التعاون لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز، لأننى أحب تكنيكه الإخراجى الذى يتضح جلياً فى كل أعماله، فضلاً عن عشقى ليسرا على الصعيدين الشخصى والمهنى، إذ أعتبرها أيقونة الفن والجمال بسبب حبها للجميع دون استثاء.

ألم يساورك الشعور بالقلق إزاء ظهورك أماً لممثلين شباب؟

- كان الشعور بالقلق والرعب يراودنى قبل انطلاق العرض بأيام، ولكن وجودى مع «يسرا» خفف من حدة هذه المشاعر، لأن الفنان تنتابه رغبة العمل مع كبار الممثلين فى مرحلة معينة من حياته، بحيث يكتسب من خبراتهم ويبرز جانباً جديداً من موهبته، كما وجدت عناصر مُحفزة ومُشجعة لأى ممثل، ومنها مخرج مهم ودور محورى وجهة إنتاج محترمة.

زوجى أزال تخوفى من دور الأم بالمسلسل

ومن أقنعك بخوض التجربة فى ظل قلقك وخوفك اللذين أشرتِ إليهما؟

- زوجى أيمن البياع وشقيقتى مروة صبرى، حيث قالا لى: «مش شايفين إن فيه حاجة تخوف، أنت ممثلة عظيمة ومهمة وخارجة من نجاح مدوى فى مسلسل (الأخ الكبير)، فتعاملى مع الدور كتحدى اثبتى فيه نفسك» ومن كلامهما المُفعم بالتشجيع والحماسة لم أتردد فى خوض التجربة.

وهل تدخلتِ فى اختيار «هنادى» و«تيام» لدورى الابن والابنة؟

- على الإطلاق، لأنهما انضما للمسلسل قبل توقيعى عليه، وبالتالى «أنا اللى جيت عليهم مش العكس».

إذا تحدثنا عن شخصية «نادية» سنجد أنها كانت مُحيرة للجمهور فى بداية الأحداث.. فهل واجهتِ صعوبة لتوصيل هذه المشاعر بشكل منضبط؟

«نادية» كانت تشعر بالغيرة من «عهد»، لأنها تراها أفضل منها فى أمور عدة، ما يجعلها فى صراع دائم لتكون أفضل منها، علماً بأنها ليست فقيرة إلا أن مشاعر الطمع التى تنتابها لا تشعرها بالشبع.

كيف تصفين أجواء التصوير فى زمن «كورونا»؟

- «احنا كنا متوكلين على الله وواخدين كل احتياطاتنا»، وهناك حالة من تضافر الجهود بين أسرة المسلسل، حيث ارتدى فريق الإخراج والإنتاج «كمامات طبية» وقفازات، فضلاً عن استخدامنا للكحول الإيثيلى وكل أنواع المطهرات.

وماذا عن مسافة المتر المفترض تركها بين الأشخاص بعضهم البعض حسبما أوصت منظمة الصحة العالمية؟

- هذه جزئية يُصعب تحقيقها بين الممثلين أثناء التصوير، «لإنى مش همثل واللى قدامى واقف على مسافة مترين»، ولكننا متوكلين على الله ونأمل الخير فيما هو قادم، علماً بأننى صورت عدد من مشاهد فيلم «2 طلعت حرب» وقت هطول الأمطار بغزارة، قبل أيام، وربنا أحاطنا بستره.

شقة "2 طلعت حرب" ترمز لمصر

على ذكر «2 طلعت حرب».. ما حقيقة تصوير أحداث الفيلم بالكامل داخل شقة بمنطقة وسط البلد؟

- غير صحيح، فالشقة ما هى إلا رمز لمصر، ولكن هناك مشاهد جرى تصويرها خارجها، وقد أوشكت على الانتهاء من تصويره، حيث يتبقى لى يوم واحد لأنتهى من تصوير دورى الذى يدور فى حقبة التسعينات، مع العلم أن الفيلم يتعرض لأجيال من فترة الخمسينات إلى ثورة 25 يناير.

فى رأيك، هل سيتأجل موعد عرض الفيلم فى ظل قرار الحكومة بإغلاق السينمات حالياً بسبب «كورونا»؟

- توقيت العرض شأن يخص الجهة المنتجة وحدها، أما عن قرارات الدولة فلا مجال لإبداء الرأى بشأنها، لأنه لا بد من موافقتنا عليها وتقديم يد العون للمسئولين لتجنب تفشى الوباء، وهو الإجراء المتبع حالياً فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط، وإن كنا مررنا بوضع مشابه وقت ثورة 25 يناير.

ولكن شتان الفارق بين الوضع وقت الثورة وما نعيشه حالياًً؟

- أوافقك الرأى، ولكننا مررنا بأوضاع سيئة وقت الثورة، وكنا نخشى النزول إلى الشارع حينها، ولكن المختلف أن أزمة «كورونا» عالمية، إلا أن بلدنا مصر تتبع إجراءات احترازية مهمة، وتتعامل كحال كبرى الدول فى العالم، حيث تضع مصلحة المواطن فى المقدمة، وتثبت مسئوليتها واحترامها لمواطنيها، وندعو الله أن نتجاوز هذه الأزمة بسلام.

لم أتلقَّ عرضاً بـ"سكر زيادة" لأعتذر عنه

ما حقيقة اعتذارك عن عدم المشاركة كضيفة شرف فى مسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى؟

- غير صحيح، فأنا لم أتلق عرضاً بشأنه لأعتذر عنه، ولا أعلم مصدر هذا الخبر الغريب، علماً بأن المسلسل بطولة فنانتين عظيمتين، ويشهد مشاركة العديد من ضيوف الشرف عبر حلقاته.

ما مصير فيلم «زنزانة 7» الذى توقف تصويره قبل أشهر عدة؟

- لا أعلم، فلم يُحدثنى أحد بشأنه إلى الآن، فقد صورت منه مشهدين ليس أكثر.

هل هناك اتجاه لتقديم جزء رابع من مسلسل «البيت الكبير»؟

- لا أعتقد، فأرجح أنه سيتم الاكتفاء بالجزء الثالث منه، والذى تلقيت عنه ردود فعل أكثر من جيدة.

أتخافين من الحسد؟

- نعم، وقد أطلقت «هاشتاج» تحت عنوان «ما شاء الله»، وأرفقته مع الصور التى تجمعنى بـ«أيمن»، ولكنى تعرضت بسببه لهجوم عنيف.

لماذا؟

- فوجئت بأناس تهاجمنى على «إنستجرام»، ويقولون لى: «انتوا فاكرين نفسكم أحلى حاجة؟ فيه اللى أحسن منكم على فكرة، لو خايفة من الحسد متتصوريش» وأشياء أخرى من هذا القبيل.