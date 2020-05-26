عزل 26 أسرة منزليا بعد إصابة 4 بكورونا في بلبيس

سجلت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمركز بلبيس، ليتخطى إجمالي الإصابات بالمركز 60 حالة، بينهم 6 وفيات و14 متعافيا، بينما يتلقى الباقون العلاج بمسشتفيات العزل.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة لأشخاص مقيمين في مركز بلبيس، منها حالة بأنشاص الرمل، وثانية بالمنشية، وثالثة بشارع المنسي، ورابعة في البلاشون.

وأكد عزل 26 أسرة منزليا بواقع 95 فردًا احترازيًا لمدة 14 يومًا، تحسبًا لإصابة أي منهم بفيروس كورونا، منوها بتعقيم المنازل والشوارع المحيطة بها بإشراف فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية.