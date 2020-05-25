محافظ الشرقية ينفي توسط برلماني لإخراج متوفي بكورونا من مستشفى العزل

نفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ما أثير حول توسط نائب برلماني، من أجل إخراج ميت بفيروس بكورونا دون اتباع الإجراءات الطبية.

وأرجع "غراب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سبب وفاة الشباب بكورونا، هو تأخرهم فى الذهاب إلى المستشفى عند ظهور الأعراض عليهم، متابعا: "لدينا بعض المشكلات الخاصة بالوعي، لابد أن أراجع طبيب فور ظهور أي من الأعراض".

وأوضح هناك مشكلة فى وعى المواطنين بشأن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أن بعض المواطنين لا يأخذون الأمر بالجدية الكافية، ويقللون من الأعراض التى يشعرون بها، مناشداً المواطنين سرعة التوجه إلى طبيب فور ظهور أى من أعراض كورونا.