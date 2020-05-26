شركة غزل المحلة عن وفاة صراف بكورونا: غير صحيح

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار رفع حاله الطوارئ والتأهب القصوى على مستوى كافه الأقسام الإنتاجية والتصنيع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد طوال الفتره الراهنة، لتأمين أرواح وحياة العاملين داخل الشركة .

وأشار المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إلى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة، باهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا أنه تقدم بنعي رسمي عبر الصفحة الرسمية بالشركة لوفاة أحد الموظفين بقطاع الشؤون المالية والإدارية "صراف"، ومشددًا على أنه لا صحه لوفاة عامل أو موظف داخل الشركه إثر إصابته بعدوى كورونا.

وأضاف رئيس الشركه، أن منشورًا رسميًا صادرًا عن مجلس إداره الشركة، حدد السبت 30 مايو الجاري موعدًا لعودة جميع العاملين بقطاع الملابس، ما عدا الحوامل، أو من لديها أطفال في الحضانة، نظرًا لغلقها بالتناوب بنسبة 50%، على أن تكون مواعيد العمل لقطاع الملابس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار البيان إلى أهمية حضور جميع العاملين من قري صفط تراب و القيصرية والبنوان وميت بدر حلاوة، وفق مواعيد العمل لجميع القطاعات.

وشدد البيان على أن من يخالف التعليمات سيحاسب طبقا للائحة القانونيه والإدارية المنظمة للعمل داخل أقسام الشركة.