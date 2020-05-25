987 إصابة في تركيا و29 وفاة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 987 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) و29 وفاة جديدة بالجائحة التنفسية وذلك خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في تصريح صحفي، إن هذه الاعداد الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بجائحة كورونا المستجد إلى 157814 مصابا والوفيات بها إلى 4369 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1321 مريضا تماثلوا اليوم للشفاء ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 120015 مصابا في حين يرقد 756 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 371 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 21492 تحليلا للكشف عن الوباء ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى أكثر من مليون و850 تحليل.