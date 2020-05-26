مستشار وزيرة الصحة عن استقالات الأطباء: أولادنا لا يمكن يعملوا كده

نفى الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، ما تردد عن استقالات جماعية للأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

وقال وديع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "اللي بيقول هذا الكلام يبقى ميعرفش المصريين وميعرفش يعني إيه طبيب مصري، وميعرفش أولادنا شكلهم إيه عشان يتخلوا عن الطبيب المصري".

وأكد وديع وجود بعض المطالبات البسيطة للأطباء نافيًا تلقى الوزارة لاستقالات من الأطباء: "لا يمكن أصدق أن أولادنا ممكن يطلع منهم حاجة زي دي ودي شائعات مغرضة في هذا الوقت، وأنا شايف إنها ليست ذات جدوى نهائي".