استئناف العمل بشون وصوامع الأقصر لتوريد القمح

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، استئناف العمل اليوم الثلاثاء، بشون وصوامع تخزين الأقماح بالمحافظة، وذلك عقب منحهم إجازة لمدة يومين، طبقا للتوجيه 21 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال صلاح، إنه تم توريد 16931.568 طن قمح بشون والصوامع بنسبة 49.8% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المديرية منعت أي محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع خلال التوريد، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.

ولفت وكيل التموين بالأقصر إلى أن تسويق المحصول لموسم 2020 يقتصر فقط لحساب الهيئة على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة.