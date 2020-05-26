إصابة 5 في تصادم 3 سيارات بزراعي أسيوط

أصيب خمسة أشخاص بإصابات خفيفة في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي، أمام قرية بني سند التابعة بمركز منفلوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي أمام قرية بني سند.

وتبين أن الحادث وقع بين السياره رقم " 675 ي د ق"، والسيارة رقم" 9241 ي ص ر"، والسيارة رقم "2643 ي ط ا"، وذلك بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي أمام قرية بني سند.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من رامي تدرس زخاري، 38 سنة، ومريم إسحاق بولس 30 سنة، وغبريال رامي تدرس، 9سنوات، وأحمد مصطفى أحمد، 23 سنة، وجميعهم مقيمون بمنفلوط، ومنى جمال محمد، 33 سنة، ومقيمة بمدينة أسيوط، وجميعهم مصابون بإصابات سطحيه عبارة عن كدمات وسحجات، وجرى عمل الإسعافات لهم، ولا توجد إعاقه بالطريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.