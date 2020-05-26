لشاب من المنيا.. انتشال جثة طافية على مياه ترعة بأسيوط 

عثر الأهالي على جثة شخص غريق من المنيا طافية على المياه بترعة منشية همام التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، واُنتشلت الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالب بالعثور على جثة طافية على المياه بترعة منشية همام بدائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهري، تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد سيد محمد مرسي، 24 سنة من محافظة المنيا.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.