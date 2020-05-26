برقم الجلوس فقط.. نتيجة الشهادة الإعدادية لكل المديريات التعليمية

ينتظر كثير من الآباء ظهور نتيجة الإعدادية، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نسبة النجاح طلاب الشهادة الإعدادية تخطت الـ90%، وهي نسبة أكبر من العام الماضي، خاصة وأن امتحانات الترم الثاني اعتمدت على مشروع البحث كبديل للاختبارات التقليدية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتستعرض "الوطن" خطوات وطرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي، والخط الساخن للوزارة..

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن ذلك عبر موقع بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الضغط هنـــــــــــا.

وكل ما ستحتاج إليه هو إدخال رقم جلوس الطالب، وستظهر النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020 من خلال الاتصال على الرقم 09000100، كما يمكن استخراج شهادة بيان النجاح من خلال الموقع الالكتروني.