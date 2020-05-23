لطلاب صفوف النقل.. خطوات معرفة نتيجة البحث من منصة ادمودو التعليمية

حالة طوارئ في المنازل المصرية، وبين أولياء الأمور، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة ادمودو التي رفع طلاب صفوف النقل مشروعات الأبحاث عليها، بدأت في إظهار نتائج الطلاب الكترونيًا.

وأصدرت الوزارة بيان، توضح فيه كيفية معرفة نتيجة البحث، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن نتيجة البحث إلكترونيًا وورقيًا، بداية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البحث الكترونيًا

وفقًا لبيان الوزارة، فإن النتيجة ستظهر إلكترونيا عبر منصة ادمودو من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع منصة ادمودو من هنـــــــا.

يقوم الطالب بتسجيل الحساب الخاص به.

الدخول إلى الصفحة واختيار المشروع البحثي.

وستظهر النتيجة إما مقبول أو غير مقبول.

كيفية معرفة نتيجة البحث ورقيًا؟

أما الطلاب الذين قاموا بتسليم الأبحاث من خلال المدرسة، فأن النتيجة سيتم إرسالها للمدرسة، وستظهر خلال الفترة المقبلة.

موعد الدور الثاني للمتخلفين عن تسليم الأبحاث

وأعلنت الوزارة أن ما يقرب من 98% من طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية قد قاموا بتسليم الأبحاث إلكترونيًا أو ورقيًا، موضحه أن النسبة التي لم تسلم البحث أو الذين لم يحصلوا على 50% 5ي نتيجة الترم، فسيتم عقد امتحانات الدور الثاني ستعقد بدء من 21 يونيو المقبل وفقا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وهذه الامتحانات سوف تعقد فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.